Аделина Радева: Срещнах мъжа си в ресторант преди 20 години
Мечтаела да обявява влаковете
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Мечтаела да обявява влаковете
Водещият на "Денят започна" обяви важна мисия
Воденето на "По света и у нас" било крачка назад за Аделина Радева
Аделина Радева поема централните новини със Спас Кьосев
Тя обяви, че има нужда от промяна и заради това напуска сутрешния блок на Нова телевизия
Екипите на Нова тв се разделят на две групи