ВСС отказа да отстрани шефката на градската прокуратура
Шестима членове на прокурорската колегия гласуваха против искането на правосъдния министър Николай Найденов
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Шестима членове на прокурорската колегия гласуваха против искането на правосъдния министър Николай Найденов
Изтича мандатът на Илиана Кирилова
Илиана Кирилова обясни, че не се чувствала заплашена
София. Висшият съдебен съвет избира нов градски прокурор на столицата днес. Заради внезапното заболяване на един от кандидатите се наложи отлагане на...
Ваня Илиева е сочена за фаворит за нов градски обвинител на София