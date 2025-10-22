Кино с мисия: ПромениКартинката и CineLibri вдъхновяват чрез силата на изкуството

В рамките на юбилейното издание на кино-литературния фестивал CineLibri, информационната кампания ПромениКартинката на Филип Морис България продължава партньорството си с фестивала, за да насочи вниманието към силата на киното да вдъхновява и провокира положителна промяна.

На специална прожекция в кино „Одеон“ зрителите имаха възможност да гледат премиерния филм „Завръщане към дивата природа“, който разказва вълнуваща история за човешката връзка с природата и стремежа към възстановяване на изгубената хармония с нея. Филмът е още едно напомняне, че опазването на околната среда започва с осъзнат избор и личен пример.

Жан-Жак Русо променя картинката и въвежда неговия девиз „Назад към природата“, защото е осъзнал изпреварващо, че разпореждането господарски с природата е автогол и начало на самоубийство. Неговият призив не остава глас в пустиня, коментира изтъкнатият кинокритик проф. д.н. Божидар Манов. Филмът „Завръщане към дивата природа“ прави още една стъпка напред - не само да опазим природата, а да възстановим дивата природа. Този филм потвърждава нейното съвършенството и е шедьовър на изображения на флора и фауна, снимани с дрон, допълни професорът.

В рамките на събитието публиката се наслади и на новите късометражни видеа на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, вдъхновени от каузата на ПромениКартинката за околна среда без замърсяване с фасове и други неправилно изхвърлени отпадъци. Второкурсниците за четвърта поредна година продължават да разказват своите вдъхновяващи истории, посветени на устойчивото развитие, отговорното потребление и опазването на природата.

Всяка секунда по света се изхвърлят неправилно десетки хиляди фасове. Те представляват сериозна екологична заплаха. ПромениКартинката е кампания, която цели да информира обществото за мащаба на това замърсяване на околната среда и стъпвайки на културата и изкуството, да провокира хората към отговорно потребителско поведение. Затова за нас е естествено да подкрепим един от най-стойностните български фестивали – CineLibri, който провокира към размисъл и ни кара да погледнем отвъд злободневните проблеми на ежедневието. Днешният филм „Завръщане към дивата природа“ е прекрасен пример за това: история на връзката ни с природата, свободата и отговорността ни към бъдещето, сподели Симеон Попов, Мениджър "Връзки с обществеността" във Филип Морис България.

Дискусионно събитие – „Късометражното кино като инструмент за промяна: Истории, които променят картинката“

Станислава Айви от екипа на CineLibri отправи покана към публиката да продължи разговора за силата на киното да вдъхновява промяна и представи предстоящото дискусионно събитие „Късометражното кино като инструмент за промяна: Истории, които променят картинката“.

Като естествено продължение на прожекцията и съвместната мисия за ангажиране на обществото чрез изкуството, на 1 ноември от 15:00 ч. в Casa Libri (ул. цар Асен 64) ще се проведе дискусионното събитие – уъркшоп, посветен на силата на късометражното кино да провокира социална промяна.

Участие в уъркшопа ще вземат Катя Тричкова, филмов продуцент и съпродуцент на номинирания за „Оскар“ филм „Човекът, който не можеше повече да мълчи“, Диляна Якова, мениджър „Регулации и устойчиво развитие“ във Филип Морис България и основна движеща сила зад кампанията ПромениКартинката, както и Ирина Флорин – поп-изпълнителка и посланик на кампанията, която ще сподели как музикалното видео може да разказва истории със социално послание.

По време на уъркшопа гостите ще имат възможност да чуят от първо лице как се създава въздействаща история в кратък формат и как киното може да бъде двигател на културна и обществена промяна.

Инициативата на Филип Морис България ПромениКартинката има за цел да повишава обществената осведоменост за устойчивото поведение и опазването на околната среда. През последните 5 години кампанията успешно си партнира с редица културни фестивали, образователни институции и млади творци, които чрез своите произведения насърчават отговорно отношение към природата и общността.

