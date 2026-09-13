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Публиката се наслади и на новите късометражни видеа на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
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Публиката се наслади и на новите късометражни видеа на студентите от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“
24-ти септември е обявен за ден на Тим Бъртън
Едва ли има по-странна професия от тази, в която основната ти работа е да си сменяш личността. Един ден си акционер на Уолстрийт, на другия убиец, а н...
Алехандро Гонзалес Иняриту стана първият в историята режисьор, който печели две години поред наградата на гилдията в Щатите. Мексиканецът отново беше...