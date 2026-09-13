The Telegraph: Путин има шест възможности да унищожи НАТО
Западните служби следят за операции под фалшив флаг, саботаж и кибератаки, способни да предизвикат хаос преди да бъде изстрелян и един куршум
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Западните служби следят за операции под фалшив флаг, саботаж и кибератаки, способни да предизвикат хаос преди да бъде изстрелян и един куршум
Лявото е склонно да е тоталитарно, за да налага лъжите си като обществена идеология
За следващата година разходите ни могат да бъдат увеличени само наполовина
Всяко ограничение на доставката на петрол и природен газ може бързо да повиши цените
Проф. Томов обяви, че има директна информация от Франкфурт
Предстои затягане на коланите
Може да се променят и мерките за приходите и разходите
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Ревизоро и Владислав Панев с горещи прогнози
49-тото НС трябва да излъчи правителство за 4 години, казва депутатът от ГЕРБ
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Посочи ги министърът на отбраната на Украйна Алексей Резников
Балонът може да се спука тогава, когато планът за продажба не се осъществи, обясни банкерът
Вече е сигурно: България върви към предсрочни избори, пише Deutsche Welle
Само формирането на стаден имунитет може да го ограничи
Радев се изживява като потенциален властник, който действа по неограничен начин
Международна компания ще спонсорира "сините", обяви Виктор Кирков
Чакат 300 000 безработни
Очаква се безработицата да засегне близо 350 000 души и да достигне до 12%
Тях ги има, въпреки паниката в целия свят