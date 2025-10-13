Бизнес

Експерти видяха какво ще се случи с бюджета. Къде отиват парите

За следващата година разходите ни могат да бъдат увеличени само наполовина

13 окт 25 | 8:34
Фатме Мустафова

Разходите за персонал през последните години са нараснали три пъти, а за издръжка – двойно. Една трета от населението е с прекъснати здравноосигурителни и социални права, така че ясно откъде идват дефицитите.

Бюджетът на държавата за следващата година още не е внесен за разглеждане, но вече се посипаха критики и опасения.

Бих искал да видя бюджет без дефицит, но това е трудно да се осъществи. Във всеки случай трябва да се ограничи ръстът на разходите и да се направи една по-качествена прогноза за приходите през 2026 година, коментира пред Нова тв Владимир Сиркаров.

Размерът на сивата икономика в България, който е огромен, показва, че има потенциал за по-голяма събираемост. По-скоро виждам не преценени очаквания за сроковете, в които могат да бъдат увеличени приходите, посочи Щерьо Ножаров.

Румънски сценарий у нас няма да се случи, тъй като европейските институции няма да го разрешат. От миналата година има действие на нов регламент на база на който България има препоръка. Т.е. за следващата година разходите ни могат да бъдат увеличени само наполовина спрямо тазгодишното увеличение. Това поставя на съмнение автоматичните механизми за индексиране на заплати, а освен това бюджетния дефицит трябва да е не по-голям от 2,6%, коментира той.

