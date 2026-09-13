Министър Стоянов: Един от основните ми приоритети е развитието на военното образование
По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
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По традиция министърът откри учебната година във Военната академия „Г. С. Раковски с лекция.
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Националните и международните ни признания нямаше да са възможни без нашите доказани преподаватели, казва специално за вестник СТАНДАРТ заместник-нача...
Международната среда за сигурност оказва допълнително влияние върху критичната инфраструктура у нас
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Трябва да укрепим способността за откриване, предотвратяване и реагиране на киберзаплахи
Принцеса Виктория се върна в академията
На церемонията присъстваха също заместник-министърът на отбраната Анатолий Величков и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев
Тържественият ритуал по повод 152-годишнината от смъртта на патрона на висшето военно учебно заведение ще започне в 8.30 ч.
Церемонията ще започне в 11.00 ч. в района на академията
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София. Близо 500 души на ден посещават парка на Военна академия, който беше отворен за граждани преди 4 години. В съботните и неделните дни броят на п...