В София вече можеш да слушаш поезия под открито небе
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
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„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Образователната реформа трябва да започне догодина, но вече възникнаха редица спорове по учебните планове и програми. МОН започва обиколка, в която ще...
Познайте от кои произведения са върховете на словото Няма по-добър начин човек да прекара днешния празник от книга в ръцете. Но преди това би било до...