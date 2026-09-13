Всичко за Писатели

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Повече от 8000 автори на книги, стихотворения и статии искат пари от създателите на изкуствен интелект

Повече от 8000 автори на книги, стихотворения и статии искат пари от създателите на изкуствен интелект

В центъра на конфликта е въпросът как технологиите за изкуствен интелект влияят на творческите професии и как те могат да променят пейзажа на авторско...

20 юли | 19:11
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Салон на виното и любовта

Салон на виното и любовта

Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...

07 февруари | 17:25
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Кой кой е в книгите

Кой кой е в книгите

За да се превърнат книгите в истински шедьоври и да се четат дълго време след издаването им, трябва в тях да има герои, към които не можеш да останеш...

20 август | 11:35
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Лесна работа ли е писането?

Лесна работа ли е писането?

Начинаещите автори ще намерят тук ценни съвети Всеки се е пробвал да напише нещо поне веднъж. "Писането. Професионалните тайни на майсторите в литера...

19 февруари | 20:30
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Писатели без пари в НДК

Писатели без пари в НДК

Третото издание на елитния форум продължава до 13 декември - входът е свободен Негово величество Писаното слово от днес до 13 декември завладява НДК....

25 ноември | 6:10
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Велики любовни писма

Велики любовни писма

Няма по нежен начин да докоснеш някой от любовното писмо. Онова съсредоточаване над думите, концентрацията на мисълта и чувството, които да се влеят в...

22 ноември | 22:00
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