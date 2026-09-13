В София вече можеш да слушаш поезия под открито небе
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
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„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Писателят каза, че награди като „Букър” имат силата да променят имиджа на страната ни в чужбина
Намира на брега на река Искър
Писатели напуснаха фестивал на книгата
Носителят на тазгодишната международна награда "Букър" изнесе сказка
В центъра на конфликта е въпросът как технологиите за изкуствен интелект влияят на творческите професии и как те могат да променят пейзажа на авторско...
Творци и инфлуенсъри от цял свят използват положителната сила на словото, за да помогнат на хората да останат свързани
Министерстовото на култутрата разработва първа по рода си програма
Джоан Роулинг води на мъжете
Черният хумор и абсурдът също помагат в пандемията
Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...
За да се превърнат книгите в истински шедьоври и да се четат дълго време след издаването им, трябва в тях да има герои, към които не можеш да останеш...
Джеймс Патерсън е най-богатият писател за последните 12 месеца, твърди актуалната класация на "Форбс". Той е на върха с приходи от 95 милиона долара и...
Има особена връзка между творчеството и странните характери. В световната литературна история почти няма автор, който да не страда от любопитни отклон...
Начинаещите автори ще намерят тук ценни съвети Всеки се е пробвал да напише нещо поне веднъж. "Писането. Професионалните тайни на майсторите в литера...
Третото издание на елитния форум продължава до 13 декември - входът е свободен Негово величество Писаното слово от днес до 13 декември завладява НДК....
12 иберийски автори ще гостуват на най-голямото литературно събитие в България Третото издание на „Софийския международен литературен фестивал", посв...
От 9-и до 14 декември в Мраморното фоайе в НДК ще можем да се срещнем с най-добрите български и скандинавски писатели. В рамките на 6 дни изкушената п...
Няма по нежен начин да докоснеш някой от любовното писмо. Онова съсредоточаване над думите, концентрацията на мисълта и чувството, които да се влеят в...
Толкин като Дядо Коледа съветва децата си да помолят баща си да ги научи да четат