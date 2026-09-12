В София вече можеш да слушаш поезия под открито небе
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
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„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Плагиат ли е?
"Българско селфи" е на поета Иван Ланджев
Георги Господинов и Иван Ланджев разнищват човека и неговите убежища
Той е по-голям от държавата и надживява народа си
„Няма“ беше мантрата на нашето детство
Пандемията просто съвпадна с живота ни, казва известният поет и преводач
Едно време властта се е страхувала от изкуството – днес й е все тая за него, казва известният поет, сценарист и доктор по руска класическа литература
- Издаде книга за Толстой. Защо се захвана с него? И защо според теб той, макар често обявяван за най-великия на всички времена, е сякаш недотам четен...
Иван Ланджев (1986) е бакалавър по философия и магистър по културология в СУ „Св. Климент Охридски". В момента е докторант по руска класическа лите...