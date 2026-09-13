Всичко за Поети

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Салон на виното и любовта

Салон на виното и любовта

Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...

07 февруари | 17:25
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Велики любовни писма

Велики любовни писма

Няма по нежен начин да докоснеш някой от любовното писмо. Онова съсредоточаване над думите, концентрацията на мисълта и чувството, които да се влеят в...

22 ноември | 22:00
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