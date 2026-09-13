В София вече можеш да слушаш поезия под открито небе
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Следете всички новини, анализи и коментари за Поети. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
„Литературният джубокс“ е продължение на популярния проект „Скритите букви“
Коя е носителката на наградата от миналата година
Творци и инфлуенсъри от цял свят използват положителната сила на словото, за да помогнат на хората да останат свързани
Пейки във формата на разгърнати книги със стихове на любими бургаски поети посрещат минувачите на площад „Тройката“ в морския град в навечерието на...
На Националния празник 3 март старозагорци отново ще могат да се насладят на поетични творби от старозагорски автори в градския транспорт
Тематична изложба на портрети на жени, вдъхновение и творчески подтик за художниците, от фонда на Градската художествена галерия в Разград е първата к...
Да се потопиш във ваните с петрол. Да отпиеш от невероятното азербайджанско вино. И най-важното: да попаднеш в света на поезията, който ми е толкова с...
Няма по нежен начин да докоснеш някой от любовното писмо. Онова съсредоточаване над думите, концентрацията на мисълта и чувството, които да се влеят в...
Стара Загора. „Спомен за моите деца" – така се нарича документалният филм за големите старозагорски поети и писатели, който ще бъде представен в четвъ...