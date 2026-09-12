Нов облик за баскетболното игрище в парк „Тюлбето“: Повече комфорт и безопасност за спортуващите
Община Казанлък кани всички любители на спорта да изпробват новата настилка
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Община Казанлък кани всички любители на спорта да изпробват новата настилка
Откри новото си голф игрище, направи най-добрата сделка с ЕС
Всичко станало пред очите на десетки зяпачи
Kamenitza Фен Купа реализира финално благотворителната си кампания „Дари гол" в столичния квартал „Надежда". Събраният от кампанията през 2016 г. капи...
Жителите на ардинското село Млечино вече имат ново мултифункционално игрище с изкуствена трева. В близост до спортното съоръжение има и уреди за практ...
Министърът на спорта Красен Кралев и кметът на община Каварна Цонко Цонев направиха първа копка и дадоха старт на изграждането на на три тенис корта и...
Общинските съветници в Балчик дадоха зелена светлина за изграждане нов голф комплекс на Северното Черноморие. На последното си заседание те одобриха и...
Терен за 450 000 лева дари на любимия "Левски" бизнесменът Александър Кюлев, син на убития банкер Емил Кюлев. Старото изкуствено игрище беше изцяло по...
Ще играят футбол, псувни могат да влязат в църквата, каза отец Стойко
Красимир Гергов продава на Стивън Ло комплексът "Св. София"
Кърджали. С две нови придобивки се сдобиха жителите на село Даскалово преди празниците. Кметът на община Черноочене Айдън Осман откри официално допълн...
Благоевград. Новото игрище за плажен волейбол в двора на Спортен комплекс "Пирин" e най–новото съоръжение от спортната инфраструктура на Благоевград....