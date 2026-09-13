Зам.-кметът Надежда Чакърова поздрави единствената пълна отличничка на НВО за 7 клас извън София
Симона Стоянова постигна впечатляващия резултат от 100 точки на Националното външно оценяване по български език и литература и по математика
Следете всички новини, анализи и коментари за Отличничка. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Симона Стоянова постигна впечатляващия резултат от 100 точки на Националното външно оценяване по български език и литература и по математика
18-годишната Петриела Бачева официално получи Национален диплома за пълен отличен, която тази година се връчват на общо 23 випускници от цялата страна...
Влюбена е в книгите от 3-годишна, мама я запалила по литературата