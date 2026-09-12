Опасно зареждане! Таблет предизвика пожар в жилище в Бургас
Собственикът оставил устройството включено през нощта, огънят обхванал етаж от къщата
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Собственикът оставил устройството включено през нощта, огънят обхванал етаж от къщата
Така през последните 2 години поетапно Общината изпълни първи и втори етап на обещания на жителите на „Меден рудник“
Край четирите блока в „Меден рудник“ ще бъдат изградени паркоместа
Бъдещата нова малка зала ще бъде пригодена за колкото може повече видове физическа активност
За доброто настроение на жителите на комплекса на сцената ще се погрижат куп местни поп-звезди и изпълнители на народни песни
Ветеринари и полицаи го преследват с часове Бик избяга от кравеферма преди ден и се озова в бургаския квартал "Меден рудник". Животното буквално подл...
Многофункционален спортен център ще изникне върху старото пресушено блато в в бургаския комплекс „Меден рудник". Комплексът ще отвори врати до последн...
Срещите на кандидатите за общински съветници от ГЕРБ с жителите от различните населени места в Бургас продължават. Поредната открита дискусия се прове...
Строителна фирма завлече 200 семейства в Бургас. Te са платили между 300 и 500 евро за квадратен метър в небостъргач в квартал "Меден рудник". Хората...
Задържан е един от бандата, издирват втори Бургас. Банда подлуди бургаския комплекс "Меден Рудник", след като цяла нощ троши коли и ряза гуми. Над ст...
Бургас. Набират се доброволци, които да се включат в екипите за отстраняване на щетите след бедствието, обявиха от Община Бургас. В момента най-голяма...
Скъса се стената на язовир „Черни връх", областта е в бедствено положение Обстановката след наводнението в Бургас се усложнява. Преди минути бе свика...
Бургас. Шумните ромски сватби, които продължават поне три дни, ще бъдат забранени в Бургас. Общински съветници от ГЕРБ вече са подготвили докладна, ко...
Бургас. Психопат отвлече бившата си съпруга и я държа 4 дни вързана и под ключ в апартамента си в ж.к. "Меден рудник". Жертвата е 32-годишната Герган...
Млад мъж се хвърли от шестия етаж на жилищен блок в бургаския комплекс „Меден рудник". Инцидентът стана днес преди обяд. 24-годишният Иван Дражев скоч...
Бургас. Около три декара суха трева и храсти са изгорели при пожар в бургаския квартал "Меден рудник", съобщиха от Областната дирекция на МВР в Бургас...
Бургас. В бургаския квартал Меден рудник отново горя пожар. Огънят е възникнал до боровата гора в комплекса, като е обхванал само сухи треви. Пожарът...
Бургас. Пожар гори в боровата горичка на бургаския квартал "Меден рудник". Запалили са се тревни площи в близост до крайните жилищни блокове, а вятъръ...
Бургас. Над 200 декара горски фонд гори над Бургас. Повече от 5 часа пожарникарите се борят с огнената стихия. Черни пушеци дим са обвили целия връх,...