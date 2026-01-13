100% надценка! 1,20 лева в магазин стана 1,20 евро

Държавата опростява правилата за обмяна на левове в евро. Банките вече ще са длъжни да изискват лична карта на гражданите, които желаят да обменят левове, но не са клиенти на съответната банка.

Над 1400 проверки срещу спекулата са проведени от 5 до 11 януари. Откритите нарушения са около 150.

"Във връзка с постъпили сигнали за повишение на цените в ученически столове от КЗП са започнали проверки в цялата страна. Има увеличение в София в пет училища, в резултат цените са върнати като отпреди Нова година", коментира председателят на Координационния център към Механизма за еврото Владимир Иванов.

Потребители сигнализират също, че при опит за обмяна на левове в евро, от банковите клонове или отказват услугата, ако не са техни клиенти, или им искат такса.

"32 сигнала имаме до края на вчерашния ден. Аз също мога да потвърдя, че никакви такси не се събират нито при обмяна на банкноти, нито при обмяна на монети. Без значение монетите сортирани ли са или не са. По един и същи начин се третират клиенти и неклиенти на банките", категоричен е главният секретар на Асоциация на банките в България Джеймс Йоловски.

Според анализ на прогнозите за възприемане на еврото, направен сред 600 души в първата седмица на година, се оказва, че над 70% очакват повишение на цените в следствие на превалутирането.

"Резултатите бяха по-позитивни. Повечето хора казват, че одобряват приемането на еврото, но имат притеснения с очаквана висока инфлация. Имаше някои свободни отговори в проучването, че особено в малките търговски обекти е имало 100% надценка. Например един кроасан с цена от 1,20 лв., търговец го е направил 1,20 евро, което е 100% надценка. Също така казват, че контролните органи, които са ангажирани да контролират цените и мерките, които са предприели те, са неефективни", обясни финансовият анализатор Десислава Николова пред България Он Еър.

За първите 6 месеца от 2026 г. потребителите ще могат да обменят без такса левове в евро.

Срокът за двойно обращение няма да бъде удължен, от 1 февруари разплащането в България ще бъде само в евро.

