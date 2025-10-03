Проф. Росен Стоянов: Кабинетът работи под контрол от свои и чужди, това е мобилизиращо

ДАИ трябва да бъде закрита, казва директорът на „Политически анализи и прогнози“ в „Галъп” проф. Росен Стоянов в специално интервю за вестник СТАНДАРТ

- Проф. Стоянов, предстои депутатите да приемат първия бюджет в евро. МВФ препоръча на държавата да овладее заплатите в публичния сектор, да вдигне осигуровките и данъците. Финансовият министър Теменужка Петкова обаче заяви, че повишаването на налозите не е в дневния ред на правителството. Допускате ли, че при дебатите по бюджета в пленарната зала ще се стигне до напрежение, което да породи протести?

- Съставянето, обсъждането и най-вече приемането на бюджет е най-важният политически акт на всяко едно правителство във вътрешен план, акт, който има потенциала да се превърне в своеобразен вот на доверие. Несъмнено предстоящият бюджет на правителството „Желязков“ ще бъде огромно изпитание за управляващото малцинство. Засега позицията, изразена най-вече от ресорния министър, е категорична – няма да има вдигане на данъците. Макар и от източници извън правителството да разбираме, следствие медийните им изяви и експертни оценки, че се чува в кулоарите на парламента за готвено вдигане на осигуровките например, официално потвърждение до този момент няма. От друга страна, от председателя на бюджетната комисия в Народното събрание дойде и ясен сигнал, че въпросните препоръки на Международния валутен фонд ще бъдат отчетени само за информация.

А що се отнася до възможността за протести следствие дебатирането на бюджета – тази материя е толкова експертна и специфична, че надали ще доведе до широко недоволство, изразявано по площадите и с потенциал да промени статуквото.

- Стабилно ли изглежда днес правителството и единствено липсата на политическа алтернатива ли държи мнозинството в кондиция?

- Правителството работи под напрежение, под постоянен контрол от свои и чужди, от подкрепящи и от опозиция, което от своя страна е особено добре. Липсата на комфорта на официално коалиционно мнозинство в Парламента лично аз разглеждам по-скоро като нещо полезно, като мобилизиращ фактор, който „отговаря“ за политическата му кондиция. Но – да, алтернатива в настоящото Народно събрание на това управление липсва. Алтернатива се очаква, макар и да не съм съвсем сигурен, че такава се търси. Въпрос на време е да видим дали е възможно разместване на пластовете и пренареждане на картите, ако и когато се появи нова политическа партия. Потенциал за това има и той е най-вече в 60 процента негласуващи. Каква обаче ще бъде политическата платформа, на която подобен проект ще стъпи, какви ценности следва да изповядва и на базата на каква идеология – предстои да разберем през следващата година.

- Какъв е коментарът Ви за поведението на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който напоследък като че ли се отдалечава, поне на думи, от действията на премиера Росен Желязков – един добре приет от западните ни партньори европейски политик?

- Към момента в тези действия съзирам премерено критично отношение от страна на Борисов в качеството му на лидер на спечелилата последните избори и излъчила министър-председател партия, делегирал другиму да управлява, поради конюнктурната ситуация на множество извънредни избори, политическата нестабилност от последните години и задължаващото политическите субекти отговорно поведение, свързано с поемане на огромна отговорност и правене на тежки компромиси. Разбира се, не трябва да забравяме, че политическото и лично его на добре познатите ни от последните 15-20 години политически лица води след себе си и реакции, понякога и излизащи извън рамките на спокойния анализ и разпределянето на ролите в политическия театър.

- ДПС – Ново начало внесе предложение в Народното събрание да бъде създадена комисия за разследване на средствата, отпускани от фондациите на Джордж Сорос, но парламентът отхвърли подобна комисия? Ние знаем, че те финансират политически проекти като ПП, например, определени обществени личности и медии. Защо НС се изплаши да изсветли истината?

- Причините могат да бъдат няколко. От това, да не се разрази някакъв международен скандал, през това да се формализира това несъгласие на народните представители като доказателство, че не всичко от Пеевски „минава“ и е задължително за управляващото малцинство, та чак до нарочната интерпретация, че нещо в категоричността на заявката за несъмнена подкрепа и изпълняване на пълния четиригодишен мандат на това правителство е на път да получи своята различна интерпретация именно от страна на досегашното единство при гласуванията.

- След скандала с поискания от българска страна подкуп от техническия екип на Роби Уйлямс, управляващите изглежда са твърдо са се споразумели да закрият ДАИ. Това ли е решението за решаване на корупционните схеми в държавните структури, с които дори ние, обикновените граждани, сме наясно от години?

- Да. Категорично политическо действие, което засега не се коментира в негативен план дори и от умерената опозиция, явен сигнал, че им импонира.

Да си припомним, че през 2004 г. президентът по това време на Грузия уволни 30 000 служители от структурите на МВР, най-вече от пътна полиция, като службата бе разформирована. Едва след месец работа започнаха новонаети хора в Патрулна полиция.

Тази структура (ДАИ) е необходимо да се закрие, а нейните функции да се поемат от МВР, където трябва да се действа категорично и със замах. Там това е възможно по три основни причини – първо, повечето служби в МВР са или военизирани, или с ясна субординационна структура. Второ – рязкото и осезателно повишение на доходите в това министерство е инструмент и за изисквания от друг порядък. И не на последно място – необходимостта от дълбоки реформи в силовите министерства като цяло е повече от закъсняла, а е необходима, задължителна дори.

- Президентът Румен Радев изглежда загърбил конституционното си задължение да е обединител на нацията. Ясно е, че евентуален импийчмънт ще го героизира и вероятно това е причината процедурата да не е актуална. Но накъде може да поведе България един негов политически проект като се има предвид, че стратезите му публично чертаят съвместни действия с „Величие“, МЕЧ и „Възраждане“?

- По-интересна в случая е определената срамежлива неяснота, с която не отговори на въпрос на ваши колеги в национален ефир новият председател на ПП Асен Василев, попитан за отношението му към Радев и дали може да бъде чут да казва отново „С вас сме, господин президент“. Заявената подкрепа на обединена кандидатура „без ГЕРБ“, е принципна позиция, която отваря широко вратата за съглашателство в широкото ляво, и не само.

- Буквално преди часове Борисов каза: „Светът върви към война. Една година пазих хората на Радев в службите“. Какъв е коментарът Ви по темата?

- В Европа в момента има война, това е факт, тази в Украйна. От своя страна правителството на Израел въвежда ред в границите на собствената си държава. Тръмп е на прага да бъде номиниран за Нобелова награда за мир. Турция става все по-значим фактор на изток от нас. Китай работи по своята доктрина бавно, дистанцирано и невидимо за мнозина. Война в световен мащаб няма да има. А по темата за службите – явно Борисов и Радев има какво да делят, и не само там, и явно, че някой ден е възможно именно те да управляват в предполагаема, а защо не и единствено възможна като вариант, коалиция.

- А доколко изходът от президентските избори в края на следващата година ще провокира създаването на нови политически съюзи?

- Със сигурност резултатите от президентските избори в края на 2026 г. ще придобият символно значение. Историята показва следната картина – 12 години за автентичната десница, в лицето на Желев и Стоянов, 10 години за автентичната левица, в лицето на Първанов, 4 години президентството бе водено от Плевнелиев, издигнат от ГЕРБ и 10 години президентстване на припознатия от левите Радев. Равносметката е – 16 за десните и 20 за левите. Може да обобщим резултата като усещане за баланс, с превес на поредност на мандатите и общ сбор години за левите. Факт е, че и сините, и ГЕРБ загубиха по два пъти в битката за президентското кресло Стоянов и Беронов, и Цачева и Герджиков. Факт е също така и че президент на Републиката никога не е избиран без особено важната подкрепа на ДПС. Опциите пред нас са – предсрочни избори при загуба на кандидат на ГЕРБ, ако такъв бъде издигнат, стабилизиране на настоящото управление, при вариант издигнатия от ГЕРБ кандидат да победи, лявопопулистка вълна при изборна победа на кандидат, подкрепен от Радев и на края като вариант – спокойно влизане в парламента на политическа сила около Радев, при загуба на левите, чрез тяхното асимилиране, претопяване и създаване на демократична модерна европейска левица.

- И все пак: имате ли прогноза кой ще е следващият стопанин на „Дондуков“ 2 и от кои точно фактори ще зависи това?



- Ако позволите, бих Ви отговорил така – ето какъв ми се иска да бъде следващия президент на България. Демократ, консервативен, независим, висок интелектуалец с политическа компетентност, вещ в обществените дела професионалист, признат в своята сфера, обществено широко и лесноразпознаваем, с доказан интегритет, изповядващ на първо място ценностната система на нацията, но и ревностен защитник на европейските ценности.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com