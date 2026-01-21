Обрат! Доц. Борислав Цеков каза истината за поканата на Тръмп към Радев

Поканата на Тръмп за Съвета за мир не е персонално към Радев, а към България. Това пояснение направи съсобственикът на "Галъп" доц. д-р Борислав Цеков по повод разпространената от президентството информация, че Доналд Тръмп е поканил лично Румен Радев в него.

Ето какво написа конституционалистът в своя профил във Фейсбук:

Чувам фалшиви възклицания и неграмотни възторзи, които тиражират лъжата, че Румен Радев бил поканен лично от президента Доналд Тръмп в Съвета за мир. Истината е, че президентът Тръмп е поканил България да се включи в Съвета за мир. Поканата не е персонална. Тя е адресирана към държавата – чрез институцията, която я представлява в международните отношения, а именно - президентската. Без значение дали начело в момента е Пенчо или Румен.

Това е така не само според правилата на дипломатическия протокол, но и съвсем конкретно според статута на Съвета за мир, който предвижда, че в него членуват държавни лидери на страни, поканени от Тръмп. Към момента са изпратени покани до повече от 60 държави, като някои от тях вече са заявили отказ. Не става дума за членство в борда на Съвета за мир, в който участва Николай Младенов, където поканите са персонални, а за членство в състава на Съвета, което е отредено за държави.

Изключително укоримо и антидържавническо е поведението на Радев да върне отказ на тази покана по свое еднолично решение и то след като е подал оставка. Пак подчертавам – поканата не е към него лично, а към България. Вместо да остави този въпрос да бъде решен от Илияна Йотова, след като встъпи в длъжност, и то съгласувано с Министерския съвет или поне с външното министерство.

Използвам този повод и за да внеса яснота по една друга евтина спекулация, която се шушука из определени кьошета в София – че заради Радев сега щял да дойде нов американски посланик „през март“. Няма да дойде нито заради, нито въпреки Радев, а най-вероятно няма да е и точно през март. Този въпрос не е някакво тайно знание, достъпно само за „посветени“, а публично проследима конституционна процедура.

Поради това гражданите не следва да вярват на слухове, тиражирани от този или онзи нашенец. Когато бъде номиниран кандидат за посланик на САЩ, неговото име се обявява публично и обичайно в рамките на няколко месеца се включва в дневния ред на сенатската комисия по външна политика за публично изслушване. След потвърждаване на номинацията с вота на комисията, следва назначението. Към днешна дата – 21 януари – нито е обявена номинация, нито е проведено изслушване. Следващото изслушване в сенатската комисия е насрочено за 29 януари от 9:30 ч. местно време, като номинация за България не е предвидена. Следете официалната публична информация от Сената, ако искате да знаете нещо автентично по този въпрос.

И изобщо – време е родният партиен планктон да спре да си избива комплексите чрез лъжи и слухове колко бил близък с Доналд Тръмп. Нито един от партийните водачи в България, включително и новоизлюпеният партиен водач Радев, не е „човекът на Тръмп в България“ – нито в политически смисъл, нито като персонални взаимоотношения. Чуете ли някой активист-анализатор да ви обяснява, че Радев или друг партиец бил „човекът на Тръмп“, знайте, че ви лъже безпардонно или е просто „полезен идиот“ от антуража запалянковци на съответния партиец.

Както се казва – долу ръцете от Тръмп.

