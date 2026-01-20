Народът се произнесе за оставката на Радев

Народът се произнесе за оставката на Румен Радев. По-голяма част от българите одобряват решението на президента да се оттегли от поста си. Това показва проучването на "Галъп интернешънъл Болкан" за предаването "Референдум" по БНТ тази вечер.

Според допитването 64 процента от анкетираните подкрепят действията на Радев, 23 на сто – не подкрепят оттеглянето му от президентската институция.

Повечето от участвалите в проучването – 53% смятат, че Румен Радев ще се яви на изборите със собствена партия, според 31 на сто – това ще стане с с друга партия.

Относно предстоящите избори и обсъждането на промените в Изборния кодекс, голяма част от анкетираните смятат, че промени в изборните правила трябва да се правят след изборите, при ново политическо мнозинство. Такова е мнението на 51 на сто. "За" промените сега, преди вота, са 34%.

По отношение на доверието в изборния процес - 46 на сто от запитаните смятат, че гласът им на вота не се отчита коректно. На обратното мнение са 38%.

