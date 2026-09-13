Горещи данни от "Галъп"! Йотова с рекорд
Партията на Радев запазва огромната си подкрепа, критики към външната политика на кабинета
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Партията на Радев запазва огромната си подкрепа, критики към външната политика на кабинета
Докога ще си играем на манипулирани социологически изследвания?
Изследване на „Галъп интернешънъл“ разобличи „Алфа рисърч“ – ПП-ДБ падат, а ДПС качват
Промяна на върха при избори днес
Ако евроизборите бяха тази седмица, три политически сили увеличават относителния си дял, твърди Маркет Минкс
Горещи данни за рейтингите на партиите и политиците
Алфа Рисърч с ново проучване
Радев стана президент на протестъриите
Борисов повежда на Радев с 60 на 33, Пеевски в топ 10
6000 са намалели студентите у нас, най-високи заплати изкарват информатиците от СУ – над 4000 лева
"Галъп" пусна рейтингите на министрите и водещите политици В последните месеци премиерът Бойко Борисов стабилно се ползва с доверието на една трета о...
Яд ме е за онези, които отиват във второкласни университети навън само за да не останат тук Сега държавата ни наказва, че готвим таланти, казва Антон...
Международната рейтингова агенция Moody's присъди предварителен рейтинг Baa2 със стабилна перспектива по Глобалната средносрочна програма на България...
САЩ глоби Standard & Poor's с 1,38 милиарда долара. Според щатските експерти товае е станало една от причините за избухването на финансовата криза пре...
София. Софийският университет "Св. Климент Охридски" поведе по рейтинг и в направление "Икономика", стана ясно от новите данни за официалните рейтинги...
Най-доволни от ВУЗ-а си са студенти в колеж, класиран на последно място Миналата седмица за първи път университет пожела да излезе от рейтинговата си...
Рейтингът на руския президент Владимир Путин е паднал с осем процента, според изследване на социологическия институт Левада-Център. Ако през август з...
София. Висшето училище по застраховане и финанси се отказа от участие в рейтинговата система на университетите. Това е първият вуз у нас, който обявяв...
Агенцията ще конкурира Moody's, Standard & Poor's и Fitch