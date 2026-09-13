Всичко за Рейтинги

Следете всички новини, анализи и коментари за Рейтинги. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Moody's: България е стабилна

Moody's: България е стабилна

Международната рейтингова агенция Moody's присъди предварителен рейтинг Baa2 със стабилна перспектива по Глобалната средносрочна програма на България...

07 февруари | 19:26
0 коментара
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Рейтинги разбуниха ректорите

Рейтинги разбуниха ректорите

Най-доволни от ВУЗ-а си са студенти в колеж, класиран на последно място Миналата седмица за първи път университет пожела да излезе от рейтинговата си...

29 октомври | 6:15
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Рейтингът на Путин падна с 8%

Рейтингът на Путин падна с 8%

Рейтингът на руския президент Владимир Путин е паднал с осем процента, според изследване на социологическия институт Левада-Център. Ако през август з...

28 октомври | 17:20
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Вуз се отказа от рейтингите

Вуз се отказа от рейтингите

София. Висшето училище по застраховане и финанси се отказа от участие в рейтинговата система на университетите. Това е първият вуз у нас, който обявяв...

22 октомври | 19:17
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