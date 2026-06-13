Условията за бизнес стават все по-добри
Бизнес климатът през май се подобрява за пети пореден месец, сочат данните на Националния статистически институт. Така през всеки изминал месец от год...
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Бизнес климатът през май се подобрява за пети пореден месец, сочат данните на Националния статистически институт. Така през всеки изминал месец от год...