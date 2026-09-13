Вълшебна постна супа с тахан
Започна Великденският пост. Първата седмица е особено строга за спазващите поста. В този период често ни е трудно да приготвим разнообразна, но същ...
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Започна Великденският пост. Първата седмица е особено строга за спазващите поста. В този период често ни е трудно да приготвим разнообразна, но същ...
Защо така приготвени зеленчуците стават божествени
БАБХ реагира на заразени продукти
Представата ни за тахана най-често да включва хумус, халва, сос за салати или продукт за веган сладкиши. Той обаче също така би могъл да бъде животосп...