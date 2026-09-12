7 млн. евро за нов завод в сърцето на Тракия
Българска компания открива производство на физиологичен разтвор и вакуумни моновети, създава 35 работни места
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Българска компания открива производство на физиологичен разтвор и вакуумни моновети, създава 35 работни места
Според Мими Виткова здравноосигурителната вноска трябва да се увеличи
Братушките скоро ще се наложи да се качат отново на "Лада"
Според КЗК методиката на НЗОК за реимбурсиране на медицински изделия е вредна и за болните, и за пазара
НЗОК финансира само най-евтиното изделие, ако ти трябва по-скъпо - оправяй се сам.
Ще плащаме хилядарки, ако искаме по-добра клапа или става