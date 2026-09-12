Ким Чен-ун готви най-яростното отмъщение на света
Пхенян пренаписа конституцията след ликвидирането на иранското ръководство
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Пхенян пренаписа конституцията след ликвидирането на иранското ръководство
Американският президент поиска допълнителни мерки за безопасност на служителите
Италианската премиерка видя нуждата от повишаване на разходите за отбрана в страните-членки на ЕС
Държавите от Г-7 работят мълчаливо за гаранции за сигурността на Украйна
С гаранцията на банката 80% от бизнес кредитите са предоставени без материално обезпечение
Потвърдени от съда са наложените от прокуратурата забрани на двамата да напускат страната
ОББ и ОББ Интерлийз са първите финансови институции в България, подписали гаранционно споразумение
Банката ще гарантира доброто управление на дълга на лечебното заведение от 40 млн. лв.
Обяви кои министерства са му важни
Между нас и "Има такъв народ" общото е да сменим модела "Борисов", каза депутатът
170 млн. евро ще бъдат отпуснати за малки, средни и малки междинни предприятия
С решение на МС се увеличават лимитът на безлихвените заеми и срокът за кандидатстване
Министърът на икономиката Лъчезар Борисов потвърдил, че това е важна и очаквана мярка
Промените ще влязат в сила поетапно в осемте банки-партньори, отпускащи заемите по програмата
Банката изчаква финално одобрение от ЕК по новите условия на програмата за бизнеса
929 компании са получили одобрение по гаранционната програма за подкрепа на бизнеса
Растат гарантираните от ББР заеми, който вече ще могат да достигат 2 млн. лева
Срокът за кандидатстване и по двете гаранционни програми на ББР е до края на 2020 г.
Финансовият ресурс за гаранции, заявен от банките, надхвърля бюджета от близо 158 млн. лв.
Те ще бъдат разпределени за портфейлни гаранции и за безлихвени потребителски кредити