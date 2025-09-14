След убийството: Тръмп втвърди тона, невиждани мерки

Дни след убийството на активиста и политик Чарли Кърк, Америка се тресе. Опонентите му заливат мрежите с гнусни постове по негов адрес, а Тръмп очаквано втвърди тона и започна с непопулярни мерки.

Масови уволнения в Америка заради изявления за убийството на активиста и политик Чарли Кърк, ожали се The Guardian, позовавайки се на данни от разследването.

Администрацията на президента Доналд Тръмп е уволнила десетки учители, пожарникари, офицер от Сикрет сървис, военни, специалист по Nasdaq. Причините са ясни - изявленията им в социалните мрежи, възхваляващи или оправдаващи убийството.

Шефът на Пентагона Пийт Хегсет нареди идентифицирането на всички военни и служители на отбраната, които "осмиват или оправдават" престъплението. Според NBC News няколко военни вече са отстранени от служба, а десетки цивилни служители на Министерството на отбраната са разследвани.

Отбелязва се, че се извършват мащабни проверки на всички нива - от правоприлагащите органи до частния сектор.

В същото време Тръмп е поискал допълнителни средства за защита на служителите след смъртта на Кърк.

Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп изпрати искане до Конгреса на САЩ за допълнително финансиране, за да се гарантира безопасността на служителите в размер на 58 милиона долара след убийството на Кърк, съобщи Bloomberg, позовавайки се на неназован служител на Белия дом.

"Администрацията на Тръмп иска от Конгреса да отпусне допълнителни 58 милиона долара за укрепване на сигурността на изпълнителната и съдебната власт след убийството на консервативната фигура Чарли Кърк", се казва в статията.

Тази сума, както е посочено, ще покрие и разходите за гарантиране на безопасността на законодателите, ако е необходимо. Предполага се, че това предложение за изменение на временния законопроект ще бъде разгледано до 30 септември тази година.

Вдовицата на Кърк Ерика днес каза, че съпругът й е бил убит, защото е проповядвал патриотизъм, вяра и милостива любов към Бог. Тя също така отбеляза, че наследството на съпруга й няма да избледнее и тя ще работи усилено, за да превърне Turning Point USA на Кърк в "най-великия в страната".

Лора Лумер, която води един от най-популярните консервативни подкасти, публикува на няколко пъти информация за тези подозренията, че "има транс терористична клетка, която е подготвила Тайлър Робинсън".

"Време е да определим транс движението като терористично движение", написа Лора Лумер.

Илон Мъск, най-богатият човек в света и собственик на X, препоства пост на човек, който се застъпва за забрана на хормоналната терапия за транссексуални.

"Абсолютно", написа Мъск в едносричен отговор.

Тайлър Робинсън, заподозрян за убийството на активиста Чарли Кърк, пък не се призна за виновен. Той също така отказва да сътрудничи на разследването, съобщи ABC News, позовавайки се на губернатора на американския щат Юта Спенсър Кокс.

"Но всички хора около него сътрудничат", каза той, като уточни, че съквартирантът на заподозрения, наред с други, също сътрудничат на разследването.

22-годишният Тайлър Робинсън е в ареста. Очаква се на 16 септември той да бъде обвинен.

Погребението ще се състои на 21 септември в Аризона с участието на президента на САЩ Доналд Тръмп.

