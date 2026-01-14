Гола украинка шашна Варна

Гола украинка шашна варненци. 24-годишната Дария Верис си пада по изненадващите пърформанси, които остават част от мъжете в морския град без думи, пише Флагман.

Пазаруването, което стана основна тема за българите покрай смяната на валутата от лев в евро, за Дария не е проблем.

Тя обаче понякога скандализира с облеклото си магазина. Младата жена, която се установи край морето, се показва по бельо и с одежди наподобяващи главния лош герой от кино поредицата "Писък".

Други пазаруващи пък остават шашнати от стила й.

По-консервативно настроени варненци са в потрес от стила й на обличане, тя обаче намира и фенове главно сред по-младите хора.

