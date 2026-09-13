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Роналдо бил шута на Ирина

Роналдо бил шута на Ирина

Украинка сменя рускинята в леглото на Кристиано Кристиано Роналдо е този, който прекратил връзката с Ирина Шейк. Португалската звезда на "Реал" М пос...

17 януари | 20:20
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