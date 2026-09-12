Костадинов се разграничи от Доцова за “единство между католическата и православната религия”
Лидерът на "Възраждане" със специална позиция
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Лидерът на "Възраждане" със специална позиция
Папа Франциск и Патриарх Кирил заедно призоваха за обединение на вярващите, спешни мерки за защита на християните в Близкия изток и запазване на христ...
Проф. БОЖИДАР ДИМИТРОВ По канонизацията на двамата папи в българските медии се вдигна много шум, че двамата са "български светци". Папа Ронкали дейст...
Ватикана. "Новите светци на Католическата църква папа Йоан ХХIII Анжело Ронкали, наречен българския папа, и папа Йоан Павел II са папите на XX век, ко...
Рим. Десетки хиляди хора се събраха на площад Свети Петър за Великденската меса, водена от папа Франсис. Празникът бе посрещнат в цялата страна с лит...
Папа Франциск, известен със своята скромност, иска да пътува по света като обикновен аржентинец, предаде Ройтерс. Главата на Римокатолическата цър...