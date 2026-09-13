ВКС решава казуса със Сарафов. Ключово тълкуване за правомощията му
Очаква се решение със задължителен ефект, което ще внесе яснота в съдебната практика
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Очаква се решение със задължителен ефект, което ще внесе яснота в съдебната практика
Сънуването е процес, при който се съживяват наши дълбоки желания, спомени, изживявания или тревоги
Противоречивата съдебна практика налага да бъде дадено тълкувателно решение на въпроса
Внесе искане за тълкуване на Конституцията
Предсказания ли са те или само моментни прояви на психиката ни?
София. От Реформаторския блок внесоха предложение до президента за тълкувателно питане до Конституционния съд. "Конституционния съд да бъде питан за...