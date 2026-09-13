Всичко за Ръководител

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Убиха втория човек в ИД

Убиха втория човек в ИД

Вторият човек в йерархията на командването на групировката "Ислямска държава" е бил убит при американски въздушен удар във вторник, съобщи Белият дом....

22 август | 17:35
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Дама поема операта в Пловдив

Дама поема операта в Пловдив

Пловдив. Пловдивската опера има нов директор - Нина Найденова. Дамата е режисьор и преподавател по специалността в НБУ. Работила е 12 сезона в староза...

07 октомври | 19:58
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