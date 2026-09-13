BILLA България има нов ръководител „Човешки ресурси“
Цвета Величкова поема поста след сериозна кариера в не една търговска верига
Следете всички новини, анализи и коментари за Ръководител. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Цвета Величкова поема поста след сериозна кариера в не една търговска верига
След поредното му вето депутатите спряха опитите на президента да блокира системата за сигурност
Тихомир Стоев бе определен за и.ф. апелативен прокурор на Пловдив с решение на Прокурорската колегия на ВСС
Какво ще се случи с Джаред Айзъкман
На 66 години
Прокурорската колегия на ВСС освободи и подалите оставка четирима заместници на Зартова
Датата, от която нейното назначение ще влезе в сила, ще бъде определена на по-късен етап
Това е варненският митрополит Йоан
Коалиционните партньори трябва да се обединим и да кажем, че трябва ново ръководство
Кандидатът за поста бе само един
Единственият кандидат е временно изпълняващата длъжността Валентина Маджарова
Не е задължително да е бил играч
Илиана Кирилова е новият ръководител на Софийската градска прокуратура
В живота нищо не идва даром – първо трябва да дадеш, за да получиш, казва банкерката
Опонентът й – районният съдия Мария Карагьозова не получи нито един глас
Вторият човек в йерархията на командването на групировката "Ислямска държава" е бил убит при американски въздушен удар във вторник, съобщи Белият дом....
София. Висшият съдебен съвет не успя да избере председател на Военно-апелативния съд. Причината е, че нито един от двамата кандидати за поста не получ...
Париж. Ирина Бокова, която е действащ генерален директор на ЮНЕСКО, получи втори мандат като ръководител на организацията на ООН по въпросите на образ...
Пловдив. Пловдивската опера има нов директор - Нина Найденова. Дамата е режисьор и преподавател по специалността в НБУ. Работила е 12 сезона в староза...