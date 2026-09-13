Фентанилът у нас стигна до САЩ!
МВР ще сподели събраните материали с американските служби
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МВР ще сподели събраните материали с американските служби
Фентанил, GHB и синтетични опиоиди се разпространяват по-бързо от държавната реакция
Шумен. МВР разби канал за трафик на синтетични наркотици в Нови пазар. Дрогата преминавала транзитно през България и е била предназначена за Западна Е...
София. 24 000 дози синтетичен наркотик на стойност един милион и двеста хиляди лева задържаха митнически служители на Митница „Аерогара София", пред...
София. Служители от отдел „Наркотици" на „Митническо разузнаване и разследване" на Аерогара София задържаха 81 килограма синтетични наркотици, съобщих...