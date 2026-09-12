Петима българи в битка за медали днес в Милано-Кортина
Биатлонът и алпийските ски са във фокуса на българското участие
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Биатлонът и алпийските ски са във фокуса на българското участие
Филип Зубчич вече има 2 победи за Световната купа
Липсата на сняг в Лех/Цюрс премести паралелните слаломи за 26/27 ноември
Нина Ортлиб спечели в Ла Туал, Винс Крихмайер е №1 в Хинтерщодер
Организаторите вече подготвиха трасето за утрешния гигантски слалом с Алберт Попов и Йоан Тодоров
Хиршер, Лигети, Нойройтер и Алберт идват да благотворителната вечеря по време на Световната купа
Звездата ни в ските стана хит в Европа след успехите в Кицбюел и Шладминг
Асът ни изостана само на 0,37 сек от победителя
Алпийката на "Юлен" спечели и слалома на "Стената"
Лидерката за Световната купа спечели гигантския слалом
Американката спечели и слалома в Куршевел
Българският алпиец зае 20-о място на слалома в Леви
Звездата на САЩ Микаела Шифрин (на снимката) записа уникална победа в алпийските ски. 20-годишната американка завърши убедително първа в слалома в Асп...
София. Водещият ни национал в алпийските ски Алберт Попов (на снимката) постигна днес четвъртата си поредна победа в старт за ФИС от началото на сезон...