Зрелищен мач между Септември и Славия. Резултатът
След паузата за националните отбори Септември приема Лудогорец, а Славия ще гостува на Ботев Враца
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След паузата за националните отбори Септември приема Лудогорец, а Славия ще гостува на Ботев Враца
"Белите" победиха с 1:0 Септември (София)
В класирането тимът на Илиан Илиев е четвърти с 16 точки, докато този на Славко Матич е десети с 8 пункта в актива си
ЦСКА разби с 8:1 отбора на Септември (София) в среща от "В" група. Това е победа №18 за "червените" в третия ешелон на родния футбол, пише sportal.bg....