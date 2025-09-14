Челси изгубиха точки в последните секунди на уж лека битка

Отборите на Брентфорд и Челси си разделиха точките в късен мач от английската Висша лига в четвъртия кръг на шампионата, игран на стадион "Брентфорд Къмюнити".

Брентфорд поведе в 35-тата минута, когато Кевин Шаде настигна подаване от Джордан Хендерсън след страхотна контраатака и стреля красиво от движение за 1:0.

Челси направиха пълен обрат след това, с голове на Коул Палмър и Мойсес Кайседо през второто полувреме и предвкусваха победата.

Брентфорд обаче имаха други планове. В третата минута на добавеното време Фабио Карвальо отбележи гол с глава от ъглов удар и осигури точката на тима си.

Брентфорд са 12-ти в класирането с 4 точки, а Челси изпуснаха шанса да оглавят таблицата и остават 5-ти с 8 точки.

