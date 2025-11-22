Равенство беляза началото на поредния кръг в Бундеслигата

Майнц 05 и Хофенхайм завършиха 1:1 в първата среща от 11-ия кръг на германската Бундеслига. Гостите поведоха още в 9-ата минута, когато Андреас Ханче-Олсен опита да изчисти центрирана топка, но вместо това си отбеляза автогол. Домакините стигнаха до изравняване в 76-ата минута чрез Дани да Коща, който реализира от близка дистанция след натиск пред вратата.

Напрежението се покачи в края на мача. Две минути преди изтичането на редовното време Доминик Кьор от Майнц извърши грубо нарушение и първоначално получи жълт картон, но след намеса на ВАР санкцията беше променена на директен червен картон. В добавеното време Хофенхайм стигна до нов гол чрез Илас Бебу, но попадението беше отменено поради нарушение.

След равенството Майнц остава на 17-о място в класирането с 6 точки, докато отборът на Хофенхайм е шести с актив от 20 точки и продължава да се бори за позиции в горната част на таблицата.

Срещи от 11-ия кръг на футболното първенство на Германия:

Майнц - Хофенхайм - 1:1

В събота:

Байерн Мюнхен - Фрайбург

Борусия Дортмунд - Щутгарт

Айгсбург - Хамбургер ШФ

Хайденхайм - Борусия Мьонхенгладбах

Волсфсбург - Байерн Леверкузен

Кьолн - Айнтрахт Франкфурт

В неделя:

РБ Лайпциг - Вердер Бремен

Санкт Паули - Унион Берлин

В класирането води Байерн с 28 точки пред РБ Лайпциг с 22, Борусия Дортмунд и Щутгарт по 21, Байер Леверкузен с 20, Хофенхайм с 20 и други.

