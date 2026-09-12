Всичко за Майнц 05

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Неделев бележи за "Майнц 05"

Неделев бележи за "Майнц 05"

Българският национал Тодор Неделев вкара два гола за "Майнц 05" в контролата срещу аматьорския тим "Рот-Вайс" Хадамар. Тимът на българина победи с 3:1...

16 август | 16:24
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В Майнц: Неделев е наш

В Майнц: Неделев е наш

Майнц. "Майнц 05" сложи край на спекулациите и обяви официално трансфера на Тодор Неделев от "Ботев". Пловдивчани сториха това още преди два дни, но...

01 септември | 19:02
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