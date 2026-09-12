Равенство беляза началото на поредния кръг в Бундеслигата
Отменен гол и червен картон в края определиха изхода на двубоя
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Отменен гол и червен картон в края определиха изхода на двубоя
Българският национал Тодор Неделев вкара два гола за "Майнц 05" в контролата срещу аматьорския тим "Рот-Вайс" Хадамар. Тимът на българина победи с 3:1...
Тодор Неделев получи вот на доверие от треньора на "Майнц" Мартин Шмит. 22-годишният халф вече няма да играе за младежите на "карнавалния отбор", обяв...
Майнц. Наставникът на Майнц 05 Томас Тухел се изказа ласкаво за Тодор Неделев, който се присъедини към тима през зимата. Специалистът заяви, че българ...
Майнц. "Майнц 05" сложи край на спекулациите и обяви официално трансфера на Тодор Неделев от "Ботев". Пловдивчани сториха това още преди два дни, но...
Хановер. Майнц 05 загуби с 1:4 от Хановер 96 мача от 4-ия кръг в немската Първа Бундеслига. Това бе първа загуба за новия тим на Тодор Неделв от нача...
Пловдив. Ботев Пловдив постигна договорка с елитния германски клуб Майнц-05 за трансфер на Тодор Неделев, новината бе потвърдена на официалната страни...