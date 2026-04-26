Осем гола и драма. Мец оцеля в луд мач срещу Льо Авър

Льо Авър и Мец направиха зрелищно 4:4 в мач от 31-ия кръг на Лига 1. Последният в класирането Мец стигна до точката с късен гол в 85-ата минута и събра 16 точки, като запази минимални шансове за оцеляване в елита на Франция. Домакините са 14-и с 31 точки и остават на безопасна дистанция от зоната на изпадащите.

Двубоят започна вихрено. Мбвана Али Самата откри за Льо Авър още в петата минута, но Гиорги Квилитая бързо изравни. Ясин Кехта отново даде аванс на домакините, преди Готие Хайн да изравни от дузпа в добавеното време на първата част.

След почивката головете не спряха. Янис Зуауи реализира дузпа за 3:2, но младият Пандоре веднага върна равенството. Фоде Дукуре направи 4:3 за Льо Авър, а Хайн с второто си попадение оформи крайното 4:4.

В друг мач от кръга Лил победи ФК Париж с 1:0 като гост и се утвърди на четвъртото място с 57 точки. Единственият гол бе дело на Матиас Фернандес-Пардо от дузпа. Домакините пропуснаха шанс да изравнят, след като Илан Кебал изпусна наказателен удар, а в края останаха с човек по-малко след червен картон на Пиер Леес-Мелу.

Рен надви Нант с 2:1 и се изкачи на пета позиция с 56 точки. Естебан Лепол откри от дузпа, Игнатиус Ганаго изравни, а Валентин Ронжие донесе победата в добавеното време.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 31-ия кръг в Лига 1:

Лориен-Страсбург - 2:3

Льо Авър-Мец - 4:4

ФК Париж-Лил - 0:1

Рен-Нант - 2:1

По-късно днес:

Олимпик Марсилия-Ница

От събота:

Олимпик Лион-Оксер - 3:2

Анже-Пари Сен Жермен - 0:3

Тулуза-Монако - 2:2

От петък:

Брест-Ланс - 3:3

Начело във временното класиране е Пари Сен Жермен с 69 точки, пред Ланс с 63. Олимпик Лион и Лил са с по 57, следват Рен с 56, Олимпик Марсилия с 52 и други.

