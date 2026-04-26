Осем гола и драма. Мец оцеля в луд мач срещу Льо Авър

Льо Авър и Мец направиха зрелищно 4:4 в мач от 31-ия кръг на Лига 1. Последният в класирането Мец стигна до точката с късен гол в 85-ата минута и събра 16 точки, като запази минимални шансове за оцеляване в елита на Франция. Домакините са 14-и с 31 точки и остават на безопасна дистанция от зоната на изпадащите.
Двубоят започна вихрено. Мбвана Али Самата откри за Льо Авър още в петата минута, но Гиорги Квилитая бързо изравни. Ясин Кехта отново даде аванс на домакините, преди Готие Хайн да изравни от дузпа в добавеното време на първата част.
След почивката головете не спряха. Янис Зуауи реализира дузпа за 3:2, но младият Пандоре веднага върна равенството. Фоде Дукуре направи 4:3 за Льо Авър, а Хайн с второто си попадение оформи крайното 4:4.
В друг мач от кръга Лил победи ФК Париж с 1:0 като гост и се утвърди на четвъртото място с 57 точки. Единственият гол бе дело на Матиас Фернандес-Пардо от дузпа. Домакините пропуснаха шанс да изравнят, след като Илан Кебал изпусна наказателен удар, а в края останаха с човек по-малко след червен картон на Пиер Леес-Мелу.
Рен надви Нант с 2:1 и се изкачи на пета позиция с 56 точки. Естебан Лепол откри от дузпа, Игнатиус Ганаго изравни, а Валентин Ронжие донесе победата в добавеното време.
Първенство на Франция по футбол, срещи от 31-ия кръг в Лига 1:
Лориен-Страсбург - 2:3
Льо Авър-Мец - 4:4
ФК Париж-Лил - 0:1
Рен-Нант - 2:1
По-късно днес:
Олимпик Марсилия-Ница
От събота:
Олимпик Лион-Оксер - 3:2
Анже-Пари Сен Жермен - 0:3
Тулуза-Монако - 2:2
От петък:
Брест-Ланс - 3:3
Начело във временното класиране е Пари Сен Жермен с 69 точки, пред Ланс с 63. Олимпик Лион и Лил са с по 57, следват Рен с 56, Олимпик Марсилия с 52 и други.
