Осем гола и драма. Мец оцеля в луд мач срещу Льо Авър
4:4 в битката за спасение, късен гол запази надеждите на гостите
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4:4 в битката за спасение, късен гол запази надеждите на гостите
"Ювентус" и "Байерн" (Мюнхен) завършиха при резултат 2:2 в Торино. Зрелищният двубой бе от първия 1/8-финален мач от Шампионската лига. Томас Мюлер б...
Зрелищен мач направиха "Ливърпул" и "Арсенал" на "Анфийлд" снощи. Отборите завършиха при резултат 3:3. Двубоят от 21-я кръг на английското първенство...