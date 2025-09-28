Тотнъм едва се измъкна при сблъсък с опашкар във Висшата лига

Отборите на Тотнъм и Уулвърхемптън завършиха наравно 1:1 в мач от 6-ия кръг на английската Висша лига.

Домакините отбелязаха гол в 27', но той бе отменен заради засада след намесата на ВАР. Сантяго Буено изведе "вълците" напред в 54', а "шпорите" се спасиха от неочаквана загуба в сетния миг благодарение на Жоао Палиня.

Момчетата на Витор Перейра остават на последното 20-о място с 1 точка, докато играчите на Томас Франк са 3-ти с 11 точки.

