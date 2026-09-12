Всичко за Божидар Краев

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Последни новини Спорт Общество
Краев остава на "Герена"

Краев остава на "Герена"

Божидар Краев е и ще си остане играч на "Левски" поне до лятото. Това стана ясно вчера. На "Герена" бяха категорични, че нямат нито споразумение, нито...

25 януари | 17:50
0 коментара
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Искат Краев в Италия

Искат Краев в Италия

В Италия проявяват интерес към юношата на "Левски" Божидар Краев. Има вероятност той да напусне тима това лято, съобщи старши-треньорът на "Левски" Ст...

05 май | 15:10
0 коментара
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Краев между "Юве" и "Сити"

Краев между "Юве" и "Сити"

Крилото на "сините" Божидар Краев ще остане без почивка. Младокът поема към Торино и Манчестър. Там талантът от Враца ще пробва да си уреди трансфер в...

13 декември | 18:25
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