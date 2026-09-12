Краев донесе точка на Уестърн Сидни, но дъното остава
Българинът влезе от пейката и спаси домакините срещу Мелбърн Сити
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Българинът влезе от пейката и спаси домакините срещу Мелбърн Сити
Той разкри какво би го върнало при „сините“
Утре българинът и Митдтиланд тостуват на "Анфийлд"
Националът ще играе под наем в Жил Висенте
Хубчев иска българския национал при "сините"
"Белите" се размечтаха за сребърните медали "Левски" си прибра национал предварително днес. "Сините" сложиха край на изявите на Божидар Краев при юно...
Божидар Краев е и ще си остане играч на "Левски" поне до лятото. Това стана ясно вчера. На "Герена" бяха категорични, че нямат нито споразумение, нито...
Младата надежда на "Левски" Божидар Краев е пред трансфер в клуб, в който в момента е в Топ 3 на Висшата лига. Това заяви сръбският мениджър Каталина...
В Испания талантите не са обременени с гонене на точки Попадането ми в класацията е добра оценка за работата ми, радва се младата звезда на "Левски"...
Божидар Краев няма да играе с "Левски" срещу "Берое" днес. Причината са проблемите му в кръста, обяви наставникът на "сините" Стойчо Стоев и уточни на...
Шампионът на Холандия ПСВ Айндховен също подпитва за Божидар Краев, научи "Стандарт". Холандците са били привлечени от шума около него и са пратили чо...
В Италия проявяват интерес към юношата на "Левски" Божидар Краев. Има вероятност той да напусне тима това лято, съобщи старши-треньорът на "Левски" Ст...
Играчът на "Левски" Божидар Краев стартира от днес едноседмични проби в английския шампион Манчестър Сити. Полузащитникът пристига в Англия, където ще...
Крилото на "сините" Божидар Краев ще остане без почивка. Младокът поема към Торино и Манчестър. Там талантът от Враца ще пробва да си уреди трансфер в...
София. Старши треньорът на "Левски" Георги Иванов разкри, че отборите на Манчестър Сити и Ювентус проявяват голям интерес към младия талант на клуба Б...
Британската мениджърска агенция "Stellar Football" Ltd" сложи ръка на един от най-апетитните таланти у нас - Божидар Краев. Талантът, който е спряган...
Сектор "Б" скочи срещу расисткия плакат "Левски" заподозря опит за кражба на таланта Божидар Краев, който блесна с хеттрик срещу "Спартак" във Варна...