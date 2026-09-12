ВИДЕО: Байерн смачка Кайзерлсаутерн и е на финал за Купата

Мюнхен. Байерн Мюнхен разби с 5:1 Кайзерслаутерн и се класира на финала за Купата на Германия. Точни за баварците в полуфинала бяха Бастиан Швайнщайг...