Българска доминация във втора Бундеслига! Дармщат помете с 4:0
Нюрнбергер титуляр за разгрома, Чернев без шанс срещу вихъра на домакините
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Нюрнбергер титуляр за разгрома, Чернев без шанс срещу вихъра на домакините
Мюнхен. Байерн Мюнхен разби с 5:1 Кайзерслаутерн и се класира на финала за Купата на Германия. Точни за баварците в полуфинала бяха Бастиан Швайнщайг...
Кайзерслаутерн. Нападател заплаши със смърт бившето си гадже. Става въпрос за Мамаду Идрису от втородивизионния германски "Кайзерслаутерн". Авторитетн...