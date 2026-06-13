Лукас Петков блести с гол и асистенция, но победата се изплъзна
Елферсберг изпусна аванс и завърши 3:3 с Дармщат, изпадна от Топ 3
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Елферсберг изпусна аванс и завърши 3:3 с Дармщат, изпадна от Топ 3
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