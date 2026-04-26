Лукас Петков блести с гол и асистенция, но победата се изплъзна

Нападателят на България Лукас Петков продължи силната си серия във Втора Бундеслига, като се отчете с гол и асистенция при равенството 3:3 на Елферсберг срещу Дармщат като гост.

Срещата предложи пълен обрат още преди почивката и драматично изравняване след нея. Домакините играха цяло второ полувреме с човек по-малко, но успяха да стигнат до точка. Равенството обаче се оказа недостатъчно и за двата отбора в битката за челните позиции.

Дармщат започна вихрено и наказа бързо грешките в отбраната на гостите. В рамките на минута Патрик Пфайфер и Фрейзър Хорнби дадоха аванс от 2:0 още до 15-ата минута. Елферсберг реагира със силна серия преди почивката и успя да обърне развоя на мача.

Обратът започна с попадение на Том Цимершид, а след това Максимилиан Рох намали след пробив и подаване от Петков. В добавеното време на първата част българският нападател завърши обрата, след като се разписа от пряк свободен удар.

Ситуацията при гола се оказа ключова за мача. След бърза контраатака на Елферсберг Давид Моква беше спрян с нарушение точно пред наказателното поле. Съдията отсъди пряк свободен удар и показа директен червен картон на Патрик Пфайфер. Петков застана зад топката и технично я прати под стената в мрежата, като рикошет допълнително затрудни вратаря.

Въпреки численото си изоставане Дармщат излезе по-агресивно след почивката. Домакините създадоха натиск и стигнаха до изравняване в 51-ата минута, когато Исак Лидберг подаде към Хорнби и той реализира за 3:3.

До края на срещата и двата отбора търсеха победата, но нови голове не паднаха. Елферсберг вече е четвърти с 56 точки и беше изпреварен от Хановер’96, който събра 57. Дармщат остава пети с 51 точки.

В мача не се стигна до българско дерби, тъй като защитникът Фабиан Нюрнбергер не игра заради контузия.

