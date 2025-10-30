Прекрасен Алекс Николов за победа в италианския волейбол

Българският волейболен талант Александър Николов продължава да впечатлява с изявите си в италианската Суперлига. Родният национал бе в основата на победата на Лубе Чивитанова над действащия шампион Тренто с 3:1 гейма и заслужено получи отличието за най-полезен играч на срещата.

Неудържим Николов и ас, който реши всичко

Двубоят бе равностоен и изпълнен с драма – Лубе надделя с 25:23, 25:23, 22:25 и 25:22, а именно Николов се превърна в големия герой на вечерта. Българинът реализира впечатляващите 29 точки, като четири от тях бяха директно от сервис. Последната – истински бомбен ас – сложи точка на спора и донесе заслужения успех на тима му.

След като вече завърши Световното първенство като реализатор номер едно Николов продължава да доказва, че е сред най-ярките млади звезди на европейския волейбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com