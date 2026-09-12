Всичко за Ас

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"Ас": "Реал" е катастрофа

"Ас": "Реал" е катастрофа

"Реал" е в криза, обобщи "Ас" след загубата от "Виляреал" с 0:1, която попречи на тима да се възползва от равенството на "Барселона" и да се доближи н...

14 декември | 20:55
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Хърватски ас сменя Бербатов

Хърватски ас сменя Бербатов

Рекордьор в овчарския скок гостува на Митко Дните на Димитър Бербатов в "Монако" изглеждат преброени. Ръководството на "монегаските" вече е набелязал...

12 май | 21:00
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Швайни ползва Ана за параван

Швайни ползва Ана за параван

Асът "Байерн" иска да се върне при бившата Любов или просто утешителна награда? Това се питат медиите в Германия за връзката между Бастиан Швайнщайге...

03 януари | 17:25
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