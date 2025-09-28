Сълзи в очите! Световна звезда утешава наш волейболист

Трогателен момент беше заснет след финала на Световното първенство по волейбол, в който националният отбор на България загуби с 1:3 от Италия и завоюва сребърни медали.

След завършването на двубоя италианският волейболист - световната звезда Симоне Анцани, забеляза сълзи в очите на българския състезател Дамян Колев и веднага се приближи, за да го успокои и избърше сълзите му.

Този емоционален жест между съперници показа, че волейболът надхвърля границите на обикновен спорт и демонстрира истинско спортсменство и човечност дори в моменти на силни емоции.

Въпреки разочарованието от загубения финал, българските волейболисти впечатлиха с духа и класата си по време на целия турнир.

Междувременно селекционерът на националния ни отбор по волейбол на България Джанлоренцо Бленджини направи обобщение на представянето след края на първенството.

"Днес беше много трудно. Защото дойдохме тук да се опитаме да играем голям волейбол. Знаехме, че ще е труден мач. Много се гордея с отбора, България също трябва да е горда," заяви италианският специалист.

