Алекс Грозданов с признание за Алекс Николов

Капитанът на националния отбор на България по волейбол Алекс Грозданов разкри, че е имал кратък конфликт с Алекс Николов. Той се е случил че по време на подготвителния лагер преди Световното първенство. В крайна сметка, обаче, двамата бързо са се разбрали.

Ето какво сподели Грозданов в предаването "Здравей, България":

"Ние сме колектив, семейство даже, така че е нормално да има някакви спорове и дрязки. С Алекс имахме това лято един кратък момент, в който се бяхме захапали на игрището.

След това го изкоментирахме и се оказа, че е защото гледаме в една посока. Имаме голямо желание, но когато нещата не се получават, сме изнервени.

Бяхме в един отбор и загубихме няколко точки и затова се случи всичко това. Но като цяло обстановката е абсолютно позитивна. Не мисля, че има някакви дрязки в отбора".

