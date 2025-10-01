Предложиха брак на наша волейболна звезда СНИМКИ

Истинска истерия около нашите звезди на волейбола!

Реализатор номер 1 на Мондиала може да стана Александър Николов, но неговият по-малък брат спечели най-много фенки в азиатската страна.

Последователите му в социалната мрежа инстаграм лавинообразно са набъбнали до 436 хиляди, като преди шампионата бяха петцифрено число.

Една от най-настоятелните мераклийки за Симеон е азиатка на име Халин. Фенката направо си е загубила ума по българския спортист. Мацката не спира да изпраща послания на Николов с предложения да се ожени за нея. Обсесията й стига дотам, че дори си е направила профил в ТикТок, в който твърди, че е гадже на световния вицешампион.

Преглеждайки социалката, се натъкваме на редица снимки, генерирани с изкуствен интелект. На фалшивите кадри двамата позират в романтични сцени - ту се гушкат на пейка в парка, ту са заедно по пижами в леглото.

"Моята любов", пише за Мони върлата почитателка. Халин е толкова обсебена от българина, че дори сменя реалната си фамилия с "Николов". В ТикТок момичето изписва имената си на кирилица, популяризирайки още повече славната ни азбука. "Аз вече победих", пише азиатката под друг кадър, на който гушка Симеон в залата след загубата срещу Италия.

И докато Халин само мечтае за Николов, то друга по-популярна филипинка стига до реален физически контакт с него. Тя също не крие, че е влюбена в родния герой.

Става въпрос за филипинската волейболистка Микаела Белен, която местните наричат просто Бела. Тя бе забелязана да причаква Симеон след всеки негов мач от първенството и дори да общува с него, да се снимат.

В един от случаите самият Мони отива до трибуните, за да стисне ръката й, което е увековечено от фоторепортерите. Бела е сред водещите имена във филипинския женски волейбол. Тя е с пет години по-голяма от българския разпределител, висока е 173 см, пише България днес.

