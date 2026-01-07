Удобно време за втория мач на Гришо

Григор Димитров ще изиграе и втория си мач от началото на сезона в удобно за българските си фенове време.

Родната звезда ще се изправи срещу белгиеца Рафаел Колиньон в мач от втория кръг на турнира в Бризбън, като срещата ще започне не преди 10:30 часа наше време в четвъртък.

Срещата на Григор е от вечерната сесия и ще може да я наблюдавате в ефира на MAX Sport 1.

Белгиецът Колиньон е една от сензациите на турнира. Той преодоля квалификациите, а в първия кръг елиминира петия поставен Денис Шаповалов.

Григор от своя страна започна по впечатляващ начин и победи с 6:3, 6:2 опитният испанец Пабло Кареньо Буста.

