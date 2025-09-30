Посрещат волейболните ни национали в центъра на София (НА ЖИВО)

Националите ни по волейбол се завърнаха на родна земя. Те бяха посрещнати с аплодисменти, венци и гвардейски шпалир.

В София към 17 ч. започна церемонията по официалното посрещане на вицешампионите от Световното по волейбол. На сцената излязоха братя Аргирови, а по-късно се очаква и изпълнение на "Фондацията".

Площад „Александър Невски” се пълни всяка минута с все повече фенове на националите. Най-ентусиазираните се събраха преди повече от час на площада в трепетно очакване. Те споделиха, че много се вълнуват да ги видят, поздравиха ги за постижението и им пожелаха златни медали на Олимпийските игри.

Волейболистите се качиха на специалния открит автобус. Те бяха изпратени с радости скандирания от своите фенове: Българи юнаци!”. Националите ни се отправиха към площад „Александър Невски” за грандиозната церемония по посрещането им.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com