Александър Николов: Това е по-важно от медали

Сплотяването на цялата нация е много по-важно от всякакъв вид медали, заяви един от лидерите на националния отбор по волейбол Александър Николов пред хиляди български фенове, посрещнали световните вицешампиони в София. Той благодари за подкрепата, която играчите са усещали и във Филипините.

България спечели сребърните медали на Световното първенство през септември, след като отборът остана непобеден до финала. В него националите отстъпиха с 1:3 на Италия.

"Благодаря на прекрасния отбор. Страхотни, трудолюбиви момчета. Най-добрите ми приятели. Какво да кажа за вас?", обърна се Николов към хилядите, които посрещнаха парада на националите в центъра на София.

"Абсолютно съм без думи. Много ви благодаря за цялата подкрепа, за съобщенията, за обажданията и за всичко, което направихте за нас през това лято. Много обичам България. Радвам, че успяхме да сплотим една цяла нация. Това е много по-важно от всякакъв медал. Благодаря ви много!", каза още най-добрият посрещач на Световното първенство.

Капитанът Алекс Грозданов заяви, че националите са преминали през тежки моменти и контузии, но всичко си е струвало, защото в края на пътя имаше и резултат.

"Огромно благодаря на всички. Невероятно е, изключително съм щастлив, че успяхме да обединим нацията. Благодаря от името на целия отбор, защото преминахме през тежки моменти и контузии. Накрая имаше резултат и благодаря и на феновете за подкрепата", заяви Грозданов.

Симеон Николов обеща, че това няма да бъде първото и последно празнично посрещане на българските национали на родна земя.

"Много съм емоционален и не мога да повярвам какво виждам пред мен. Това е България", каза той пред хилядите привърженици.

"Няма как да не искаме отново да ви видим тук и да не искаме да печелим медали за България. Обичаме ви от сърце. Благодаря ви много. Обещаваме ви едно - докато играем за България, всеки един от нас е готов да умре на игрището. Обичаме ви и се надяваме скоро пак да ви видим тук", добави 18-годишният разпределител.

На подиума излезе и селекционерът Джанлоренцо Бленджини, който не бе многословен.

"Нямам думи", заяви той на английски език и продължи на чист български с "Благодаря ви". След това италианецът подхвана и любимия рефрен на феновете на волейбола "Българи юнаци", а хилядите пред сцената го продължиха и изпратиха националите по подобаващ начин.

